1.300 de persoane sarace și fara adapost au mancat impreuna cu Papa Francisc, in Ziua Mondiala a Saracilor, marcata de Biserica Romano-Catolica, transmite Reuters. Papa Francisc s-a deplasat cu scaunul cu rotile și s-a sprijinit in carja pentru a fi impreuna, in sala pentru audiențe de la Vatican, la masa, cu persoanele sarace, care au fost servite de ospatari voluntari. Suveranul Pontif s-a adresat celor care sunt mai norocoși sa nu ignore "strigatul slab de durere" al nevoiașilor.