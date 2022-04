Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc nu va vizita Ucraina, așa cum ar fi luat in considerare la inceputul lunii. „La ce i-ar folosi Papei sa mearga la Kiev daca razboiul ar continua a doua zi?”, a declarat Suveranul Pontif pentru cotidianul argentinian La Nacion, citat de BBC. Papa a subliniat ca este „dispus sa faca totul…

- Papa Francisc nu va vizita Ucraina, așa cum ar fi luat in considerare la inceputul lunii. „La ce i-ar folosi Papei sa mearga la Kiev daca razboiul ar continua a doua zi?”, a declarat Suveranul Pontif pentru cotidianul argentinian La Nacion, citat de BBC. Papa a subliniat ca este „dispus sa faca totul…

- Papa Francisc a facut un nou apel de pace in aceste vremi de razboi. Suveranul pontif a vorbit in cursul zilei de astazi in fața a 50.000 de credincioși adunați in Piața Sfantul Petru de la Vatican. Acesta a transmis un mesaj plin de durere referitor la razboiul din Ucraina și cere pace din nou.

- Papa Francisc a condamnat cruzimea razboiului din Ucraina la slujba de Inviere de sambata seara de la Bazilica Sfantul Petru din Vatican, la care suveranul pontif a participat, dar pe care nu a prezidat-o, probabil din cauza unor dureri la picior care l-au fortat sa-si reduca unele

- Vitali Klitschko (50 de ani), fost pugilist și actual primar al Kievului, considera ca venirea Papei in Ucraina ar pune capat razboiului inceput de Rusia. Vineri, in a 44-a zi a razboiului din Ucraina, pornit de ruși pe 24 februarie, primarul din Kiev a acordat un interviu pentru Sky Tg24. In cadrul…

- A trecut mai bine de o luna de cand Rusia a invadat Ucraina. A trecut mai bine de o luna de cand oamenii ucid, ca sa supraviețuiasca, alți oameni. A trecut mai bine de o luna de cand lacrimile se impletesc cu toate ororile unui conflict armat. Papa Francisc, vazand toate astea, nu inceteaza sa ceara…

- Papa Francisc a renunțat la protocolul diplomatic și a mers, vineri, la ambasada Rusiei de la Sfantul Scaun pentru a-și exprima fața in fața ingrijorarea legata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie Reuters. Aceasta vizita pare sa fie prima efectuata de un papa la o ambasada in timpul unui conflict.…

- Papa Francisc a facut, miercuri, un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic, potrivit Agerpres. „Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci milioane de persoane au fost ucise!”, a reamintit…