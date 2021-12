Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc implinește astazi 85 de ani, iar credincioșii au la dispoziție, la fel ca in fiecare an, o adresa de e-mail pe care pot trimite urari cu aceasta ocazie pentru el. Ce obiceiuri are Suveranul Pontif in aceasta zi? Papa Francisc I s-a nascut pe 17 decembrie 1936 in Argentina, Buenos Aires,…

- Chiar daca postul, in forma sa actuala, este tanar, Radio Chișinau a fost primul post regional inființat de catre Societatea Romana de Radiodifuziune inca din 1939. Atunci postul a reușit sa emita timp de mai puțin de un an pana cand Basarabia a intrat sub ocupație sovietica. Acum, ca și in trecut,…

- David Guetta, House DJ si producator francez, s a nascut la 7 noiembrie 1967. El a vandut peste 6 milioane de albume si 15 milioane de single uri in lumea intreaga, conform Wikipedia.Tot intr o zi de 7 noiembrie s au nascut Dorina Lazar 1940 , actrita romana de teatru si film si actrita Mariana Mihut…

- Motto: Un popor care nu-si respecta bunicii este lipsit de memorie si fara viitor (Papa Francisc) Astazi, 25 octombrie 2021, Fundația Crucea Alb-Galbena, primul furnizor autorizat și acreditat de servicii de ingrijire la domiciliu din Romania, sarbatorește 25 de ani de existența. “Anul acesta este un…

- Papa Ioan Paul I, care a avut un pontificat de doar 33 de zile, in 1978, va fi beatificat, deschizand calea unei eventuale canonizari in Biserica Romano-Catolica, a anuntat miercuri Vaticanul, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat emis de Vatican, Papa Francisc a aprobat un…

- Astazi e o zi importanta pentru Lino Golden, iar asta pentru ca tanarul artist iși sarbatorește onomastica. Cantarețul a dat o super petrecere noaptea trecuta și bineințeles prietenii i-au fost alaturi.