Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, pelerinaj de penitența in Canada Calatoria pe care Papa Francisc o va efectua in Canada saptamana viitoare va fi un „pelerinaj de pocainta”, a anunțat duminica suveranul pontif, care si-a exprimat speranta ca vizita sa va ajuta la vindecarea „raului indurat”, comis impotriva indigenilor…

- Unul dintre liderii Primelor Națiuni din Canada a spus ca viitoarea vizita a Papei Francisc in țara va aduce „vindecare” popoarelor indigene din cauza rolului trecut al Bisericii Catolice in școlile rezidențiale in care copiii au fost abuzați și cultura lor negata.Papa Francisc va vizita Canada in perioada…

- Papa Francisc a dezmintit informatiile potrivit carora intentioneaza sa demisioneze in viitorul apropiat, spunand ca urmeaza sa mearga luna acesta in vizita in Canada si spera sa poata merge la Moscova si Kiev cat mai curand posibil dupa aceea, a relatat ieri Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Intr-un…

- O noua reforma constitutionala intra in vigoare la Vatican duminica, 5 iunie, dupa ce papa Francisc a reorganizat departamentele si structura de conducere a Bisericii Catolice, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cum poate fi descris un lider puternic? Studiile arata ca existe anumite calitați de conducere precum asertivitatea, adaptabilitatea, inteligența și conștiința, care sunt considerate ca fiind cele mai importante atribute ale unui conducator.Liderii transformaționali sunt pozitivi, au putere și inspira.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a venit cu un masaj in dimineața de Paști. Acesta le-a dorit ucrainenilor pace și prosperitate in aceste zile dificile prin care trece țara lor, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. „De Paște, ii cerem lui Dumnezeu sa ne implineasca marele vis - inca o…

- Vine Paștele, a inceput sa vina Lumea pare pregatita ca de un festin In clipa asta Iisus e pe cruce Iar noi alergam veseli dupa miel, oua pe care le inroșim și vin. In bucatarie, iubito, tu prepari drob Eu incerc sa prepar un pic de poezie In care le spun tuturor Ca, de fapt, prin fiul sau, Dumnezeu…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei, crestinii s-au putut bucura de Paste pe deplin. Piata Sfantul Petru din Vatican a fost plina de crestini care au venit sa participe la slujba oficializata de Papa Francisc.