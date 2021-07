Papa Francisc a fost internat duminica intr-un spital din Roma pentru o intervenție chirurgicala programata pentru o intervenție chirurgicala la colon, a anunțat Vaticanul, citat de Mediafax. Anunțul biroului de presa al Sfantului Scaun nu a spus exact cand va fi efectuata intervenția chirurgicala, dar a precizat ca va da un anunț la finalizatea operației. Cu doar trei ore mai devreme, Papa a intampint publicul in Piața Sf. Petru, in conformitate cu tradiția duminicala, și anunțase ca va merge in Ungaria și Slovacia in septembrie. Cu o saptamana mai devreme, Francis, in varsta de 84 de ani, folosise…