- Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru a fi operat la colon, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, sufera de o boala diverticulara a colonului, iar potrivit purtatorului de cuvant, operația era…

- Un barbat a fost atacat de urs la o ferma de langa localitatea Sacel, el fiind supus unei interventii chirugicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc. Informatia a fost facuta publica, vineri, de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. „Ursul…

- Papa Francis a facut un gest emoționant și a sarutat mana unei supraviețuitoare de la Auschwitz. Femeia avea tatuat pe mana un numar care i-a fost scris chiar in perioada in care se afla in lagar. Aceasta are 81 de ani și este originara din Belarus. La intalnirea cu Papa Francisc, femeia si-a ridicat…

- "In timp ce economia reala, cea care genereaza locuri de munca, este in criza - atat de multi oameni au ramas fara slujbe! - pietele financiare nu au fost niciodata atat de hipertrofiate ca acum", a declarat papa Francisc intr-un mesaj video difuzat pe reteaua sa globala de rugaciune pe tema "Lumea…

- Papa Francisc i-a transmis sâmbata condoleante reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa moartea sotului ei, printul Philip, duce de Edinburgh, salutând totodata amintirea unui barbat ''devotat mariajului sau si familiei'', într-un mesaj transmis reginei si familiei…