- Papa Francisc s-a intalnit sambata, in Ungaria, cu ucraineni care au fugit din calea razboiului, carora le-a spus ca „un viitor diferit este posibil”.Potrivit Reuters, Papa Francisc s-a intalnit cu aproximativ 600 de refugiați, saraci și persoane fara adapost in cadrul unei vizite la biserica Sfanta…

- Papa Francisc, care a inceput vineri o vizita in Ungaria, a avertizat cu insistenta asupra pericolelor nationalismului in crestere in Europa si i-a spus lui Viktor Orban ca acceptarea imigrantilor ar fi un adevarat semn de crestinism. In acelasi timp, suveranul pontif a criticat "infantilismul belicos"…

- Papa Francisc a ajuns in Ungaria. Papa Francisc a sosit vineri dimineata in Ungaria pentru o vizita de trei zile pe parcursul careia are prevazute, intre altele, convorbiri cu premierul Viktor Orban si care are loc in umbra razboiului din Ucraina, precum si a dezbaterilor cu privire la migratie, informeaza…

- Papa Francisc a sosit vineri dimineata in Ungaria pentru o vizita de trei zile pe parcursul careia are prevazute, intre altele, convorbiri cu premierul Viktor Orban si care are loc in umbra razboiului din Ucraina, precum si a dezbaterilor cu privire la migratie, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Papa Francisc ajunge astazi la Budapesta, intr-o vizita istorica, așteptata cu emoție de mii de credincioși catolici. Principala tema pe care o va aborda Suveranul Pontif este razboiul de la granitele tarii, ca semn al solidaritatii cu poporul ucrainean.

- Papa Francisc a spalat 12 deținuți pe picioare, in Joia Mare. Totul s-a intamplat intr-o inchisoare de minori din Roma. Tinerii care au fost „curațați” de Suveranul Pontif provin din mai multe țari, printre care Croația, Rusia și chiar Romania.

- Papa Francisc le-a urat sambata „bun venit” miilor de refugiati adusi in Europa de organizatii crestine pe „culoare umanitare”, recunoscandu-le dorinta de a „trai liberi de frica si insecuritate”, relateaza Agerpres conform AFP. Suveranul Pontif le-a multumit intr-o audienta la Vatican organizatiilor…

- Polițiștii satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat, miercuri, 25 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania, informeaza Poliția de Frontiera . La controlul de frontiera, cei 25 de migranți…