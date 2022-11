Stiri pe aceeasi tema

- Un cardinal italian de rang inalt, judecat in prezent pentru frauda financiara, i-a cerut papei Francisc sa confirme ca a autorizat transferuri financiare confidentiale in timpul unei conversatii telefonice inregistrate fara stirea suveranului pontif cu putin timp inaintea procesului sau, au anuntat…

- Un cardinal italian de rang inalt, judecat in prezent pentru frauda financiara, i-a cerut papei Francisc sa confirme ca a autorizat transferuri financiare confidentiale in timpul unei conversatii telefonice inregistrate fara stirea suveranului pontif cu putin timp inaintea procesului sau, au anuntat…

- Papa Francisc, care sufera de dureri de genunchi si este nevoit sa se deplaseze cu scaunul cu rotile, a fost consultat de catre seful serviciului medical al Clubului de Fotbal Atletico Madrid, anunta Jose Maria Villalon la un post de radio spaniol, relateaza AFP. Jose Maria Villalon a declarat la postul…

- Avocatii lui Libero Milone si Ferruccio Panicco, doi fosti experti financiari angajati de Vatican, care au fost numiti in 2015 si concediati doi ani mai tarziu, au dat in judecata Sfantul Scaun, solicitand in instanța daune de 9,3 milioane de euro, informeaza Reuters, citat de News.ro . Cei doi, un…

- Papa Francisc a vorbit despre migranti, duminica, numind excluderea acestora “scandaloasa, dezgustatoare si pacatoasa”, declaratie prin care s-aa plasat pe o traiectorie de coliziune cu viitorul guvern de dreapta al Italiei, relateaza Reuters. Suveranul Pontif a facut declaratia la canonizarea unui…

- Papa Francisc nu va fi prezent la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni la Westminster Abbey din Londra, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Papa Francisc nu va fi prezent la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey din Londra, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului, informeaza AFP și Agerpres . Secretarul pentru Raporturile cu Statele al Sfantului Scaun, ”monseniorul Paul…

- Papa Francisc nu va fi prezent la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey din Londra, a anunțat vineri, 16 august, biroul de presa al Vaticanului. Secretarul pentru Raporturile cu Statele al „Sfantului Scaun”, „monseniorul Paul Gallagher,…