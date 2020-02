Papa Francisc, infectat cu coronavirus?! Purtătorul de cuvânt a anunţat că este bolnav Un purtator de cuvant a spus ca Francisc isi va continua activitatile, insa a preferat sa ramana in Vatican decat sa calatoreasca prin oraș. Nu s-a spus nimic despre natura bolii sale, dar Papa a fost vazut ca tușea și iși sufla nasul in timpul Liturghiei de miercuri. Totul s-a intamplat la o zi dupa ce a pupat capetele și a atins fețele multimii din Piața Sf. Petru, spunand ca este alaturi de cei care sufera de coronavirus. Doar cațiva dintre cei 12.000 de credincioși care au ajuns sa-l vada, purtau maști pe fața. Francisc fusese programat sa mearga la bazilica Sf.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

