- Papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi sa-si uneasca vocile si sa recite "Tatal Nostru" pe 25 martie la ora pranzului, dupa ce Italia, cea mai afectata tara de pandemia de coronavirus, inregistreaza aproape 5.500 de victime. Vrem sa raspundem in fata pandemiei cu o pandemie de rugaciune, compasiune…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Francisc Dobos, ii indemna pe credincioși sa stea acasa zilele acestea, cand pandemia de coronavirus pandește la orice colț, daca nu vor sa ajunga mai repede la Dumnezeu, in Imparația Cerurilor.Citește și: MAE: Peste 200 de romani au…

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Nu știu ce simțiți acum, dar se vadește ca o lume moare. Lumea in care ne credeam siguri in carapacea noastra, aproape europeana. Tehnologizata și absurdizata de SF-ul in care ne povesteam viitorul. Dintr-o data, moartea ne-a deschis ochii asupra vieții. Suntem vulnerabili. Muritori. De la o ...

- Papa Francisc a oficiat Audienta generala de miercuri in interiorul Palatului apostolic, nu in Piata Sfantul Petru si in lipsa credinciosilor, care a fost retransmisa la televiziune si pe internet, ca urmarea a epidemiei de coronavirus ce afecteaza Italia, relateaza EFE, scrie Agerpres.Suveranul…

- Rugaciunea a fost schimbata la solicitarea Papei Francisc, versul “nu ne duce pe noi in ispita” urmand sa fie inlocuit cu varianta “nu ne abandona in ispita”, potrivit cotidianului Repubblica, scrie Mediafax.Versul care a fost schimbat a fost intotdeauna motiv de controverse intre teologi.…

- Fostul papa Benedict al XVI-lea l-a indemnat in mod public pe succesorul sau, Papa Francisc, sa renunte la ideea de crea preoti din barbati casatoriti, o initiativa foarte neobisnuita la Vatican, relateaza AFP.