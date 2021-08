Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a lansat miercuri un apel catre oameni sa se vaccineze împotriva COVID-19, afirmând ca vaccinurile ar putea pune capat pandemiei, însa acest lucru trebuie facut de catre toata lumea, relateaza Reuters și Agerpres.„Multumita lui Dumnezeu si muncii multora,…

- Municipiul Cluj-Napoca conduce în continuare clasamentul cu un procentaj de 44.41% persoane vaccinate, urmat de Feleacu ce are o rata de vaccinare anti-COVID de 40.83 % și comuna Florești, cu 39.65%, în județul Cluj. Cea mai…

- Pasagerii de pe Aeroportul International Chisinau se vor putea imuniza anti-COVID-19 chiar in incinta aerogarii. Un punct de vaccinare a fost inaugurat luni si va fi functional timp de trei saptamani, de la ora 09:00 si pana la 21:00.

- Papa Francisc va avea o întâlnire cu premierul Ungariei, Viktor Orban, si cu presedintele Janos Ader, în 12 septembrie, la Budapesta, conform programului anuntat de Vatican.Suveranul Pontif se va afla la Budapesta pentru o vizita de câteva ore, scrie News.ro. El va sosi…

- ”Supereroul” și-a facut apariția in sectiunea VIP destinata publicului și a așteptat liniștit langa un preot. Omul Paianjen este un barbat de 27 de ani și a primit locul privilegiat in urma muncii sale cu copiii bolnavi din spitale, pe care ii viziteaza imbracat in supererou. Anul trecut, presedintele…

- Pentru a participa la concertul Teenage Bottlerocket programat pentru 26 iunie la Saint Petersburg, Florida, va trebui sa platești 18 dolari – atenție, in cazul in care nu ești vaccinat impotriva Covid, biletul te va costa 999,99 de dolari. Leadfoot Promotions, compania care organizeaza evenimentul,…

- Campania de vaccinare impotriva noului coronavirus continua in Bacau. Dupa doua weekend-uri la rand, in care s-au organizat caravane de vaccinare de tip drive-through (direct din mașina, fara programare, doar cu buletinul), acum se desfașoara un nou maraton. Astfel, sambata 22 mai și duminica 23 mai,…