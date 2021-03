Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc incepe maine o vizita istorica in Irak, un stat macinat de razboi și conflicte civile. Aceasta este prima vizita sfantului parinte in afara Italiei de cand a inceput pandemia de COVID-19.

- Autorul dublei crime din Onesti, Gheorghe Morosan, a fost detubat și este stabil din punct de vedere medical. Medicii au anunțat ca acesta ar urma sa fie transferat in alt spital, care are un loc liber la o sectie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil. “Din punct de vedere medical, are tot suportul…

- Un papa se va afla de vineri in Irak, pentru prima data in istorie, pentru a incuraja fragila minoritate crestina sa reziste. Asta in pofida conflictului sangeros si a vicisitudinii vietii, si pentru a intinde mana islamului siit, relateaza luni AFP. In acest leagan al crestinatatii afectat de razboaie…

- Analiza Investpoint Cele mai bune zone de locuit ȋn București, din punct de vedere al indicelui calitate-preț, din cele 32 ȋn care este ȋmparțit orașul, sunt cele aflate spre periferie, arata o analiza Investpoint. Astfel, Eroii Revoluției, Popești-Leordeni și Pantelimon sunt primele trei cartiere pe…

- Strategii de reziliența in contextul pandemiei de covid-19 Inainte de covid-19, durabilitatea se referea intotdeauna la schimbari climatice, inegalitate sociala și degradarea mediului inconjurator, cu soluții pe termen lung și obiective internaționale axate pe viitor. Acum, pandemia ne-a facut sa ne…

- Specialistul in sanatate publica, profesorul Razvan Cherecheș, a declarat luni, la B1 TV , ca o persoana nu poate alege vaccinul impotriva coronavirusului care ii va fi administrat din cauza lanțului logistic. Razvan Cherecheș a explicat, luni, ca vaccinul care va fi disponibil la centrul de vaccinare,…

- McDonald"s testeaza "McPlant" in Danemarca si Suedia. Apar mai multe optiuni plant-based pentru flexitarieni. Noul burger de la McDonald"s, a debutat cu un test in Danemarca si Suedia. Burgerul a fost anuntat in noiembrie de catre companie. Supranumit McPlant, burgerul este facut din proteine de mazare…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a recunoscut superioritatea formatiei FCSB, in meciul disputat vineri si pierdut de olteni, scor 0-2. "Au fost doua reprize distincte. In prima repriza am avut situatii de a marca, am fi meritat sa conducem. Ei au dat primul sut primul…