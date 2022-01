Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a folosit sambata de mesajul sau de Anul Nou pentru a trage un semnal de alarma si pentru a cere stoparea violentelor comise asupra femeilor, considerand ca astfel de fapte „il insulta pe Dumnezeu”, informeaza Reuters, conform Agerpres. Suveranul pontif, in varsta de 85 de ani, a oficiat…

- Papa Francisc, in mesajul sau de Craciun de sambata (25 decembrie), a condamnat polarizarea din ce in ce mai mare in relațiile personale și internaționale, spunand ca doar dialogul poate rezolva conflicte, de la cearta in familie pana la amenințari de razboi. In mesajul sau „Urbi et Orbi” (catre oraș…

- Actele de violenta comise de barbati impotriva femeilor sunt ''aproape satanice'', a declarat papa Francis, care a remarcat ca numarul femeilor agresate și abuzate de soți in propriile case este foarte mare, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a lansat duminica un proces consultativ la nivel mondial, cu durata de doi ani, care ar putea schimba modul in care Biserica Romano-Catolica ia decizii si care si-ar putea lasa amprenta mult dupa incheierea pontificatului sau, relateaza Reuters. Sustinatorii vad in aceasta initiativa,…