Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a sfatuit duminica sa ne ascultam unii pe altii in familie pentru a face fata conflictelor si dificultatilor, in loc sa ne izolam cu telefoanele mobile sau sa ne acuzam unii pe altii, repetand mereu aceleasi fraze, relateaza EFE. In mesajul sau Angelus, in ziua in care catolicii celebreaza…

- Papa Francisc La sfarsitul zilei faceti pace. Nu va culcati niciodata fara sa faceti pace, altfel a doua zi va fi un razboi recePapa Francisc a sfatuit duminica sa ne ascultam unii pe altii in familie pentru a face fata conflictelor si dificultatilor, in loc sa ne izolam cu telefoanele mobile sau sa…

- Un roman a avut parte de un sfarșit tragic pe o autostrada din Italia chiar in ziua de Craciun. Barbatul se indrepta impreuna cu fratele lui spre Pianceza cand a avut loc accidentul. Camionul in care se aflau cei doi s-a rasturnat și s-a izbit de un parapete.

- Papa Francisc a sfatuit duminica sa ne ascultam unii pe altii in familie pentru a face fata conflictelor si dificultatilor, in loc sa ne izolam cu telefoanele mobile sau sa ne acuzam unii pe altii, repetand mereu aceleasi fraze, relateaza EFE.

- ”Fie ca lumina si sustinerea celor care cred si actioneaza, chiar si impotriva curentului, in favoarea intalnirii si dialogului si care nu lasa metastazele unui conflict cangrenat, sa se raspandeasca in Ucraina”, a declarat Suveranul Pontif in traditionalul sau mesaj de Craciun, in fata unor credinciosi…

- ”Fie ca lumina si sustinerea celor care cred si actioneaza, chiar si impotriva curentului, in favoarea intalnirii si dialogului si care nu lasa metastazele unui conflict cangrenat, sa se raspandeasca in Ucraina”, a declarat Suveranul Pontif in traditionalul sau mesaj de Craciun, in fata unor credinciosi…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi sa ”iubeasca micimea”. Noua pledoarie in favoarea smereniei a avut loc in timpul slujbei din noaptea de Craciun, in Bazilica Sfantul Petru, relateaza AFP, citata de News.ro . Aproximativ 2000 de persoane, potrivit salii de presa a Vaticanului, au asistat la…

- Papa Francisc a facut apel duminica, in Piata San Pietro, la "o lume mereu mai incluziva", cu ocazia Zilei mondiale a migrantului si refugiatului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Suntem chemati sa construim o lume mereu mai incluziva, care nu exclude pe nimeni", a declarat Suveranul Pontif…