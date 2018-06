Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a pledat sambata in fata liderilor din industria petrolului pentru trecerea la energii "curate" si a avertizat ca schimbarile climatice risca sa distruga omenirea, relateaza Reuters. "Civilizatia are nevoie de energie, dar folosirea energiei nu trebuie sa distruga civilizatia", a declarat…

- Papa Francisc a anuntat, duminica, ridicarea a 14 prelati romano-catolici la cel mai inalt rang de cardinal, grupul de elita al clericilor care ii sunt cei mai apropiati sfatuitori si care au dreptul de a se intruni intr-un conclav pentru alegerea succesorului sau daca nu au implinit varsta de 80…

- International Flavors & Fragrances va prelua producatorul israelian de arome si parfumuri Frutarom pentru 7,1 miliarde dolari (5,95 miliarde euro) in numerar si actiuni, devenind astfel liderul mondial in acest sector, potrivit Reuters.

- Gigantul american Amazon ar putea incepe sa vanda de anul viitor primul sau robot care sa joace rolul unui asistent al familiei. Robotul se va numi Vesta, nume ales dupa zeita protectoare a caminului din mitologia romana. Acesta ar putea fi primul robot casnic cu functii complexe comercializat la…

- Papa Francisc a condamnat, duminica, atacul chimic din Siria, care s-a soldat cu cel putin 70 de morti in randul civililor, el spunand ca nu exista nimic care sa justifice folosirea unor astfel de instrumente de exterminare impotriva oamenilor.

- Potrivit specialistilor, Bitcoin este pe drumul cel bun dupa cel mai slab prim trimestru al sau, inregistrand o pierdere de peste 114 miliarde de dolari, marcand o scadere de peste 45%, potrivit Mediafax . Declinul cotatiei din T1 2018 este cel mai mare din perioadele similare din istoria acestei…

- Papa Francisc a dezvaluit joi ca sufera de cataracta si ca ar urma sa fie operat anul viitor, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi "la distanta" in privinta…

- Emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili au atins, anul trecut, un nivel record de 32,5 gigatone, din cauza cresterii cererii de energie la nivel global si a scaderii ritmului de eficientizare ale producerii si consumului de energie, conform unui anunt dat publicitatii…