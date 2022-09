Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat miercuri (14 septembrie) ca Dumnezeu nu indruma religiile catre razboi, o critica implicita la adresa patriarhului ortodox rus Kirill, care susține invazia Ucrainei și a boicotat o conferința a liderilor religioși. In cea de-a doua zi a sa in Kazahstan, Francisc s-a adresat…

- Papa Francisc si patriarhul Kirill nu se vor mai intalni cu ocazia unei reuniuni a liderilor religiosi ce va avea loc in Kazahstan in luna septembrie, a anuntat agentia de presa RIA, care a citat o declaratie facuta miercuri de mitropolitul Antonie, al doilea in ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, informeaza…