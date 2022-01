Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii de 14 ani au cazut intr-un lac inghetat. Doar doi au reusit sa iasa singuri la suprafata. Al treilea copil este resuscitat. Copiii au cazut intr-un lac inghetat, in localitatea Dumbravița, județul Brașov.

- Copiii sub 12 ani nu sunt vaccinati si chiar daca va incepe campania de imunizare pentru cei mici, parintii lor sunt reticenti. Unii se tem de efecte adverse, altii cred ca imunizarea trebuie sa se faca in mod natural, prin boala. Medicii pediatri avertizeaza ca noul val pandemic va avea o componenta…

- Bucuria venirii unui nou nascut in familie este nemasurabila. Din acel moment, incepe o noua etapa in viața parinților, o etapa plina de emoții, de iubire, dar și de provocari și noi experiențe. Cel mic are nevoie in permanența de protecție, pentru a se putea dezvolta in condiții optime.Cert…

- Papa Francisc le-a cerut catolicilor, joi, sa se roage pentru reușita summit-ului climatic COP26 de la Glasgow, spunand ca succesul acestui demers este „vital” și ca „nu mai este mult timp” pentru salvarea planetei, relateaza Reuters.

- Statistica a fost data publicitații de Fundația Hope and Homes for Children care astazi, de Ziua Mondiala a Copilului Orfan, a lansat un mesaj-manifest prin care incurajeaza oamenii sa participe activ, prin sprijin și finanțare, pentru copiii orfani din Romania. Datele fundației arata ca, la sfarșitul…

- Copiii abuzați, violați și molestați sunt copii „condamnați la moarte". Papa Francisc folosește o imagine cruda, aproape brutala, susținuta insa de cele mai recente studii științifice privind efectele pe termen lung asupra echilibrului psiho-fizic al copiilor in creștere. In trecut, Suveranul…

- Papa Francisc a declarat marti ca ranile provocate de pandemia de COVID-19 si de schimbarea climatica sunt comparabile cu cele cauzate de un conflict global si ca trebuie tratate in acelasi mod, relateaza agenția Reuters.

- Anamaria Prodan este foc și para dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf. Impresara a recunoscut ca ii este rușine sa mai iasa pe strada, dupa situația neașteptata in care a fost pusa chiar de soțul ei. Vedeta a luptat cu toate armele ca sa iși țina soțul langa ea, insa antrenorul a decis sa inceapa…