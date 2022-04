Stiri pe aceeasi tema

Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters, anunța Agerpres.

Șansele sunt ușor in favoarea premierului naționalist al Ungariei, Viktor Orban, unul dintre cei mai longevivi lideri din Europa, de a-și prelungi guvernarea de 12 ani in alegerile parlamentare de duminica, ajutat de controlul ferm al guvernul asupra presei de stat, scrie Reuters.

Premierul ungar Viktor Orban a respins cererile formulate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Consiliul European, intrucat acestea nu corespund intereselor Ungariei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Orban, citat de MTI, scrie AGERPRES.

Ungaria se asteapta la un "val mai mare" de refugiati din Ucraina in saptamana care vine, a afirmat premierul ungar Viktor Orban intr-un mesaj video postat pe pagina sa oficiala de Facebook, informeaza Reuters joi, informeaza Agerpres.

Premierul britanic Boris Johnson le-a promis marti premierilor din tarile Grupului de la Visegrad (Republica Ceha, Ungaria, Polonia si Slovacia) ca Regatul Unit le ''va ajuta cum poate'' in gestionarea exodului refugiatilor ucraineni, relateaza agentia EFE.

Ungaria si-a exprimat sustinerea pentru sanctiunile Uniunii Europene (UE) impotriva Rusiei, insa a avertizat ca propria sa economie va fi in mod inevitabil afectata de acestea, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban la postul de radio de stat, informeaza Reuters.

Ungaria nu sprijina propunerea Comisiei Europene ca persoanele care se refugiaza din Ucraina sa primeasca statut de protectie temporara, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, transmite Reuters.

Interesul Ungariei este sa stea departe de conflictul militar dintre Ucraina și Rusia, a declarat duminica premierul Viktor Orban, reiterand ca Ungaria nu va trimite arme in Ucraina vecina, dar va ajuta toți refugiații de acolo, transmite Reuters.