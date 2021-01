Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a transmis un mesaj de Anul Nou, in ciuda faptului ca nu a putut oficia liturghia dedicata Fecioarei Maria, care este celebrata in fiecare an de Vatican in ziua de 1 ianaurie. Suveranul Pontif le-a transmis credincioșilor din toata lumea ca 2021 va fi un an și i-a indemnat pe toți sa aiba…

- Papa Francisc nu va oficia slujbele de la sfarșitul și inceputul Anului Nou din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase. Purtatorul de cuvant al Vaticanului a anunțat ca, in ciuda problemelor de sanatate pe care le are, Papa va rosti rugaciunea „Ingerul Domnului” in prima zi din 2021, anunța digi24…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis luni un mesaj de Anul Nou in care indeamna ca 2021 sa fie un 'an al vindecarii', transmite dpa. 'Atit schimbarile climatice, cit si pandemia COVID-19 sunt crize carora li se poate raspunde doar de toti impreuna - ca parte a unei tranzitii spre…

- "In acest moment istoric, marcat de criza ecologica si de grave dezechilibre economice si sociale, agravate de pandemia (noului) coronavirus, avem nevoie, mai mult ca niciodata de fraternitate", subliniaza Suvernaul Pontif. El indeamna la o fratermitate concreta - in afara familiei, etniei, religiei,…

- Papa Francisc va citi mesajul de Craciun din interiorul Vaticanului si nu din balconul central in aer liber al Bazilicii Sfantul Petru, din cauza unor noi restrictii impotriva coronavirusului instituite in Italia, a precizat marti Vaticanul, informeaza Reuters preluat de agerpres. In plus fata de…

- In credinta populara Sfantul Nicolae mai este cunoscut si sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazeste soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte pentru a lasa lumea fara caldura si fara lumina. In unele zone ale tarii, in ziua de Sfantul Nicolae…