- Papa Francisc i-a invitat pe liderii crestini din Orientul Mijlociu la un dialog in vederea favorizarii pacii in aceasta regiune, cu ocazia unei intalniri – pe 7 iulie – la Bari, in sud-estul Italiei, a anuntat miercuri Vaticanul, relateaza AFP, conform News.ro . ”Sfantul Parinte se duce la Bari, fereastra…

- Papa Francisc a dezvaluit, joi, ca urmeaza sa fie operat anul viitor la ochi deoarece sufera de cataracta. In varsta de 81 de ani, suveranul pontif a marturisit ca din cauza acetei probleme nu mai percepe realitatea foarte bine, scrie Agerpres . Papa a facut dezvaluirile privind problema sa de sanatate…

- Autor: Grigore ARBORE Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), senior al cetatii Rimini, condotier cinic si aliat inafidabil, care in repetate randuri a incercat a se instapani peste parti ale tinuturilor aflate in posesia papalitatii (falsa “Donatio Constantini”), a fost prezentat contemopranilor…

- Sfantul Mormant din Ierusalim, locul in care conform traditiei crestine a murit si a reinviat Iisus Hristos, a fost inchis pe perioada nedeterminata la ordinul principalelor biserici crestine, in semn de protest fata de impunerea de catre Israel a taxelor imobilare de care sunt scutite de secole,…

- Papa Francisc si-a transmis duminica urarile de pace, o "comoara nestemata", catre Extremul Orient, cu ocazia Anului Nou chinezesc, in timp ce, la nivel diplomatic, Vaticanul se apropie de incheierea unui acord istoric cu China comunista in ceea ce priveste numirea de episcopi, informeaza AFP.…

- Vaticanul a lansat o campanie prin care un tricou cu un desen reprezentandu-l pe papa Francisc zburand ca Superman va fi semnat de celebritati din lumea sportului, spectacolului si culturii si va fi scos la licitatie pentru a finanta mai multe opere caritabile.

- 'In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari cu clienti din 53 de tari', a declarat directorul general de la Rosoboronexport, Alexander Mikheev, potrivit caruia aceste rezultate ii permit Rusiei sa isi mentina pozitia dominanta pe piata mondiala a armamentului.…