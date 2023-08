Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a sosit la Lisabona miercuri (2 august) pentru a incepe o vizita de cinci zile in jurul Zilei Mondiale a Tineretului, o adunare globala a tinerilor catolici. A fost prima lui calatorie de cand a fost operat in iunie, potrivit Reuters. Papa Francisc a discutat cu președintele Portugaliei,…

- Papa zboara la Lisabona pentru a participa la Ziua Mondiala a Tineretului: Sunt asteptati un milion de tineriPapa Francisc, in varsta de 86 de ani, zboara miercuri la Lisabona, unde un milion de tineri pelerini de pe toate continentele sunt asteptati sa ia parte la Ziua Mondiala a Tineretului, un…

- Si in aceasta saptamana Maria Tv transmite sfinte liturghii greco-catolice de la Catedrala Sfantul Nicolae din Oradea, iar liturghiile romano-catolice de la Parohia „Sfantul Anton” din Baia Mare. Intre 1 si 6 august va fi transmis in direct Ziua Mondiala a Tineretului 2023, insotindu-l pe Papa Francisc…

- Celebrul artist de strada portughez Bordalo II a patruns in locatia din Lisabona unde papa Francisc va celebra o slujba saptamana viitoare si a intins un covor urias de bancnote supradimensionate de 500 de euro pentru a critica sumele cheltuite de stat pentru acest eveniment, relateaza sambata AFP si…

- Papa Francisc si-a confirmat joi prezenta la inceputul lunii august la „Zilele Mondiale ale Tineretului” (JMJ) de la Lisabona, in pofida problemelor sale de sanatate, relateaza AFP. „Unii cred ca din cauza bolii nu pot veni, insa medicul mi-a spus ca pot, asa ca voi fi alaturi de voi!”, a declarat intr-un…