Stiri pe aceeasi tema

- O imensa constelație”, astfel a prezentat papa Francisc cea de-a X-a Intalnire Mondiala a Familiilor, desfașurata in zilele 22 – 26 iunie 2022 pe tema ”Iubirea familiala, vocație și cale de sfințenie”. Cu un format inedit, sugerat organizatorilor de actualele condiții sanitare ale unei pandemii care…

- Sambata, 25 iunie 2022, Departamentul pentru pastorația familiilor din cadrul episcopiei invita toate familiile din Eparhie sa ia parte la o zi dedicata familiilor. Evenimentul va avea loc la manastirea Sfanta Maria de pe Dealul Crucii din Baia Mare. Programul va incepe la ora 11.00 cu Sfanta Liturghie…

- De sarbatoarea Inalțarii Domnului are loc pomenirea tuturor eroilor, ostasilor si luptatorilor romani din toate timpurile si din toate locurile, care s-au jertfit pe campurile de lupta, in lagare si in inchisori pentru apararea patriei si a credintei stramosesti, pentru intregirea neamului, libertatea…

- Papa Francisc l-a criticat pe Patriarhul Chiril al Moscovei pentru ca a sustinut motivele declarate ale Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Papa Francisc i-a transmis liderului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Chiril, sa nu devina ”baiatul de altar al lui Putin”, deoarece ei ”vorbesc limbajul lui Iisus”.

- ”ROCA Industry, holdingul ROCA Investments din sectorul materialelor de constructii, a semnat contractul pentru preluarea integrala (100%) a Dial, companie cu o experienta de peste 20 de ani in fabricarea produselor din sarma, precum panourile de gard. Prin aceasta tranzactie, in curs de autorizare…

- Cel mai recent raport al Camerei de Conturi Prahova privind finantele publice locale a scos la iveala faptul ca in anii 2019, 2020 si in prima jumatate a anului 2021 legea privind salarizarea bugetarilor a fost gresit aplicata la Filarmonica din Ploiesti, institutie aflata in subordinea Consiliului…

- Cel putin 12.000 de persoane au participat duminica la Floriana, in Malta, nu departe de capitala La Valletta, pentru a-l vedea pe papa Francisc prezidand Sfanta Liturghie in aer liber, anunța AFP, notand ca suveranul pontif a parut ca sufera din nou de p

- Papa Francisc este foarte ingrijorat din cauza razboiului actual dintre Rusia și Ucraina și considera ca acesta poate provoca sfarșitul lumii. Suvernaul Pontif iși dorește ca acest razboi sa se opreasca și sa inceapa negocierile pentru pace intr-un mod foarte serios.