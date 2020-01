Papa Francisc a spus unei maicuțe ca o va pupa, in gluma, dar „sa stea cuminte, sa nu muște". Scena dintre maicuța și Papa Francisc a avut loc in timp ce acesta saluta pelerinii, inaintea audienței generale. Gluma Papei vine dupa ce, in Ajunul Anului Nou, acesta a lovit peste maini o femeie care il apucase de braț, incercand sa-l rețina. In vreme ce Papa Francisc saluta pelerinii din interiorul holului, o maicuța a intins brațele spre el, incercand sa-i atraga atenția.



