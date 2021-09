Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a trimis in aceasta vara, una dintre cele mai caniculare inregistrate in Italia, 15.000 de inghetate detinutilor incarcerati in cele doua penitenciare din Roma, a anuntat Vaticanul, citat de Reuters. Conform unui comunicat emis marti de Biroul Sfantului Scaun pentru actiuni caritabile,…

- Papa Francisc a distribuit 15.000 de înghețate deținuților din doua închisori din Roma în aceasta vara deosebit de fierbinte, a dezvaluit Vaticanul, potrivit AFP.Organizațiile caritabile ale papei, conduse de capelanul sau, cardinalul polonez Konrad Krajewski, au precizat ca nu…

- Papa Francisc a trimis 15.000 de inghețate prizonierilor aflați in cele doua inchisori din Roma, pentru a-i ajuta sa se racoreasca in una dintre cele mai calduroase veri inregistrate vreodata in Italia, scrie The Guardian. Inghețatele au fost livrate la inchisorile Regina Coeli și Rebibbia de catre…

- Papa Francisc a trimis in aceasta vara, una dintre cele mai caniculare inregistrate in Italia, 15.000 de inghetate detinutilor incarcerati in cele doua penitenciare din Roma, Regina Coeli și Rebibbia, a anuntat Vaticanul, citat de Reuters.

- Papa Francisc i-a surprins miercuri pe credinciosi, intrerupand audienta generala pentru a raspunde unui apel telefonic. Vaticanul nu a facut niciun comentariu, insa apelul pare sa fi fost important, din moment ce suveranul pontif a luat telefonul adus de asistentul sau și a vorbit in fața mulțimii.

- Papa Francisc urmeaza in continuare tratamentul prescris si programul de reabilitare dupa interventia chirurgicala intestinala prin care a trecut in urma cu zece zile si va parasi spitalul cat mai curand posibil, a anuntat Vaticanul marti, informeaza Reuters.

- Seful serviciului de informatii sud-coreean a declarat ca lucreaza la o posibila vizita a Papei Francisc in Coreea de Nord, informeaza o agentie de stiri catolica asociata cu Vaticanul, potrivit Reuters.

- Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru o "operatie programata" la colon, a declarat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Bruni a afirmat ca suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, sufera de o boala diverticulara…