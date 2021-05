Stiri pe aceeasi tema

- Un moment impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri desfasurata la Vatican, cand Papa Francisc a sarutat brațul unei supraviețuitoare a Holocastului, dupa ce aceasta i-a aratat numarul tatuat pe braț. Naziștii marcau pe mana, cu un numar, fiecare deținut care ajungea in lagarele de concentrare…

- Papa Francisc a sarutat numarul de lagar al supravietuitoarei Lidia Maksymowicz, deportata la Auschwitz Birkenau cand avea doar trei ani, dupa ce aceasta i l-a aratat in cadrul Audientei de miercuri desfasurata la Vatican, relateaza EFE. Femeia bielorusa, in varsta de 81 de ani, si-a suflecat…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 19 morti si peste 70 persoane ranite. Sefa guvernului regional, Claudia Sheinbaum a mers imediat la locul accidentului…

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Politia s-a retras in ultima perioada și nu a mai fost vizibila in actiuni pentru respectarea masurilor de stopare a pandemiei, dar este momentul sa revina. “Cred ca s-a retras in ultima perioada si nu a mai fost vizibila. E momentul sa revina pentru ca inca nu am…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit și doi sunt in stare grava. Șoferul și cei patru pasageri erau colegi și se intorceau de la serviciu. Accidentul a avut loc intre localitațile Glodeanu Siliștea și Carligu Mic din județul Buzau. Din primele…