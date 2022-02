Stiri pe aceeasi tema

- O mașina inmatriculata in Ucraina, care transporta cetațeni ucraineni, a fost implicata intr-un accident rutier, sambata dimineața, in județul Neamț. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 6.30, pe raza comunei nemțene Dulcești. La volan se afla o femeie in varsta de 47 de ani. Aceasta a fost transportata…

- Papa Francisc a efectuat, vineri, o vizita la Ambasada Rusiei, in apropiere de Sfantul Scaun, pentru a-si ”manifesta ingrijorarea fata de razboiul” din Ucraina, anunta Vaticanul, relateaza AFP. Suveranul Pontif s-a intalnit cu ambasadorul rus Aleksandr Avdeiev timp de ”peste o jumatate de ora”. Papa…

- Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. Presedintele solicita oprirea imediata, integrala si neconditionata a agresiunii militare ruse, anunta asistenta…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- Rusia a inceput sa-si reduca prezenta diplomatica in Ucraina, anuntand sambata ca se teme de „provocari” din partea autoritatilor ucrainene sau din „alte tari”, informeaza AFP. Asta, dupa ce SUA, Israel și state europene au anunțat ca iși retrag diplomații, iar Casa Alba a avertizat ca invazia militara…

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, s-a infectat cu Covid-19 dupa ce a fost intr-o vizita oficiala in Ucraina. Președintele Turciei a scris pe o rețea de socializare ca se simte bine. ”Astazi, rezultatul testului COVID-19, pe care l-am facut cu soția mea dupa simptome ușoare, a fost pozitiv. Slava…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT, in care a fost analizata situația tensionata de la granița cu Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Insa, țara noastra, ca membru al NATO, se bucura in prezent de toate garanțiile…

- Sa ne gandim un singur lucru. Cat costa o operație de vedere? Dar un cristalin? Dar un transplant de retina sau un nerv optic? Si noi care avem gratis vederea, de cate ori am mulțumit lui Dumnezeu de asemenea dar? “Recunostinta crestinului este un lucru atat de mare, incat, impreuna cu dragostea,…