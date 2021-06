Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut sambata primul pas catre beatificarea lui Robert Schuman, unul dintre parintii fondatori ai Uniunii Europene, recunoscandu-i ''virtutile eroice'' si acordandu-i titulatura de ''venerabil'', informeaza AFP. ''Sfantul Parinte l-a primit in audienta (...) pe cardinalul Marcello…

- Dosarul beatificarii lui Robert Schuman, animat de o profunda, dar discreta credinta catolica, a fost lansat in urma cu peste 30 de ani de dioceza din Metz, unde este inhumat fostul demnitar nascut in Luxemburg in 1886 si decedat in 1963. Recunoasterea virtutilor eroice preceda o beatificare, care necesita…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) recomanda statelor sa evite administrarea vaccinului produs de AstraZeneca persoanelor cu varsta de peste 60 de ani. Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) considera ca folosirea AstraZeneca este sigura pentru toate grupele de varsta. Cu toate acestea,…

- Guvernul iranian doreste ca SUA sa ridice toate sanctiunile impotriva Iranului si respinge orice diminuare a acestora „pas cu pas”, a informat sambata postul de televiziune de limba engleza iranian Press TV, citat de Reuters. Cele doua tari au declarat vineri ca vor purta discutii indirecte la Viena…

- Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, a criticat vineri ritmul lent al unor tari, printre care Germania, de ratificare a Fondului de relansare european post-pandemie, in valoare de 750 de miliarde de euro, o etapa indispensabila pentru efectuarea platilor catre toate statele membre ale Uniunii…