Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare șocanta vine chiar de la papa Francisc, care a marturisit ca generațiile viitoare nu vor avea parte decat de ”daramaturi, pustietați și deșeuri”, in cazul in care oamenii din prezent nu se vor dedica acțiunilor pentru diminuarea efectelor devastatoare ale crizei ecologice provocate de modificarile…

- Generatiile viitoare vor avea parte doar de "daramaturi, pustietati si deseuri" daca oamenii din prezent nu vor intreprinde actiuni pentru a diminua efectele devastatoare ale crizei ecologice provocate de modificarile climatice, a declarat vineri papa Francisc, citat de DPA, citata de Agerpres. …

- Generatiile viitoare vor avea parte doar de "daramaturi, pustietati si deseuri" daca oamenii din prezent nu vor intreprinde actiuni pentru a diminua efectele devastatoare ale crizei ecologice provocate de modificarile climatice, a declarat vineri papa Francisc, citat de DPA. "Exista pericolul…

- Premierul Viorica Dancila subliniaza, intr-un mesaj de Ziua Veteranilor de Razboi, importanta veteranilor pentru istoria Romaniei si nevoia ca generatiile viitoare sa respecte trecutul poporului roman. "Ziua Veteranilor de Razboi pe care o cinstim astazi ne ofera ocazia sa ne aratam recunostinta…

- Premierul Viorica Dancila subliniaza, intr-un mesaj de Ziua Veteranilor de Razboi, importanta veteranilor pentru istoria Romaniei si nevoia ca generatiile viitoare sa respecte trecutul poporului roman. "Ziua Veteranilor de Razboi pe care o cinstim astazi ne ofera ocazia sa ne aratam recunostinta fata…

- Presedintele Klaus Iohannis le multumeste veteranilor de razboi pentru tot ceea ce au facut in serviciul patriei, in contextul zilei dedicate celor care au aparat cu propria viata valorile nationale, reiese dintr-un comunicat transmis de Administratia prezidentiala. “Cinstim astazi dragostea ...

- "Cinstim astazi dragostea de tara, jertfa si sacrificiul celor care au cunoscut cele mai devastatoare si violente înclestari militare din istoria omenirii, fie ca ne referim la cele Doua Razboaie Mondiale sau la Razboiul de Independenta. Armata României a platit de fiecare data un…

- Datoria externa a Romaniei a crescut constant in ultimii 10 ani, ajungand de la 72,46 miliarde de euro in 2008 la 95,03 miliarde de euro in 2018. Datoria publica directa pe termen lung a ajuns de la 9,05 miliarde in 2008, la 34,4 miliarde de euro in 2018. Incepand cu anul 2016, datoria…