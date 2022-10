Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul Guvern al Italiei va include personalitati ”de profil inalt” care ar putea sa nu fie politicieni, a declarat, miercuri, Giorgia Meloni, care urmeaza sa fie numita prim-ministru, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel puțin șapte persoane au murit in urma inundațiilor care joi au lovit regiunea Marche din Italia, potrivit Reuters. Ploile torențiale și inundațiile puternice au lovit regiunea Marche, din centrul Italiei, incepand de joi seara, provocand moartea a cel puțin șapte persoane. Alte trei persoane…

- Papa Francisc a afirmat miercuri ca Dumnezeu nu indruma religiile spre razboi, o critica la adresa patriarhului ortodox rus Kirill, care susține invazia Ucrainei și care a boicotat o conferința a liderilor religioși din toata lumea, relateaza Reuters.

- Impozitele sunt un instrument de justiție sociala „adesea neințeles” și nu ar trebui sa fie privite ca un exemplu de depașire a puterilor de catre guvern, a declarat, luni, Papa Francisc in timpul unei intalniri cu liderii oamenilor de afaceri italieni, potrivit Reuters. Papa a vorbit inainte de alegerile…

- Papa Ioan Paul I a fost beatificat duminica, 4 septembrie, de Papa Francisc intr-o ceremonie organizata in Piata Sfantul Petru de la Vatican, in prezența a zeci de mii de oameni, relateaza Reuters . Cunoscut drept ”Papa zambitor”, datorita blandeții și simplitații sale, Ioan Paul I a murit in 1978,…

- Papa Francisc, care a spus deseori ca ar putea demisiona in viitor daca starea de sanatate precara il va impiedica sa conduca Biserica Catolica, a laudat duminica umilința unuia dintre puținii papi din istorie care a demisionat de bunavoie in loc sa conduca pe viața, relateaza Reuters. L'Aquila,…

- Europa se confrunta din nou cu spectrul unei crize a datoriilor, iar acum Italia este in centrul sau, la zece ani dupa ce Mario Draghi a promis ca va face „orice va fi nevoie” pentru a salva moneda euro. Insa s-ar putea ca premierul Italiei, fost președinte al Bancii Centrale Europene, sa nu mai poata…