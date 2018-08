Papa Francisc exclude pedeapsa cu moartea din Catehismul Bisericii Catolice Versiuna din 1992 a Catehismului Biserciii Catolice - cartea oficiala de invataturi care contine principiile credintei - tolera pedeapsa capitala in cazuri extreme.



Papa argentinian, foarte sensibil la soarta detinutilor, pe care-i viziteaza cu regularitate si al caror avocat al reintegrarii in societate este, s-a opus dintotdeauna pedepsei cu moartea. In opinia sa, executia unei fiintei umane ”nu le face dreptate victimelor, ci atata razbunarea”.



In septembrie 2015, el si-a exprimat convingerea potrivit careia este necesara "protejarea si apararea vietii umane in fiecare…

Sursa articol si foto: rtv.net

