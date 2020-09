Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, in varsta de 83 de ani, este ”in mod constant monitorizat” medical, a dat asigurari mana sa dreapta, secretarul de stat Pietro Parolin, dupa ce suveranul pontif a avut o intalnire cu un cardinal testat ulterior pozitiv. Francisc discuta fara sa poarte masca faciala cu persoanele care…

- Papa Francisc a avut o intalnire cu un cardinal testat ulterior pozitiv. Suveranul pontif, in varsta de 83 de ani, este „supravegheat constant“ din punct de vedere medical, a dat asigurari mana sa dreapta, secretarul de stat Pietro Parolin, potrivit Agerpres. Cardinalul filipinez Luis Antonio Tagle…

- Robert Negoita a anuntat miercuri pe Facebook ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Primarul Sectorului 3 a facut apel la toti cei cu care a interactionat sa fie atenti la orice posibil simptom si chiar sa se testeze, daca au suspiciuni ca ar fi ceva in neregula cu ei. Dragii mei, vin de aceasta…

- Ministrul venezuelean al comunicatiilor si informatiilor, Jorge Rodriguez, un apropiat al presedintelui Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv la coronavirus, intrand astfel pe lista de lideri ai tarii care au facut boala, relateaza joi France Presse, potrivit Agerpres."Este…

- Adjunctul sefului IPJ Vaslui, Petru Maximiuc, s-a testat pentru COVID-19, dar a continuat sa mearga la munca, participand la o sedinta cu mai multi colegi. A doua zi, in urma rezultatului testului, barbatul a fost confirmat cu noul Coronavirus.

- Presedintele Braziliei Jair Bolsonaro a fost testat din nou pozitiv pentru coronavirus, potrivit declaratiilor facute de el jurnalistilor, miercuri, la Brasilia, sugerand ca inca trebuie sa se recupereze in urma unei infectii diagnosticate pentru prima data saptamana trecuta, relateaza Reuters preluat…

- Una dintre legendele boxului mondial, panamezul Roberto "Manos de Piedra" Duran, in varsta de 69 ani, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, fiind internat intr-un spital din capitala tarii sale, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Duran, campion mondial la patru categorii diferite…

- Baschetbalistul sarb ale echipei Denver Nuggets, Nikola Jokici, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si este obligat sa ramana in carantina, in tara lui natala, informeaza Associated Press, care citeaza o persoana din anturajul sportivului potrivit news.roConform sursei citate, rezultatul pozitiv…