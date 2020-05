Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a inceput liturghia de luni facand apel catre politicieni sa puna de-o parte divergențele și sa lupte uniți in criza provocata de COVID-19, relateaza Reuters. „Ne rugam astazi pentru barbații și femeile care au o vocație politica”, a inceput liderul celor 1,3 miliarde de romano-catolici.…

- Ca in fiecare an de sarbatoarea pascala, Papa Francisc a celebrat singur la Vatican o slujba religioasa inaintea tradiționalului sau mesaj de Paște “Urbi et Orbi. Un mesaj care anul acesta, din cauza masurilor de izolare impuse de pandemia de Covid-19, a fost proclamat prin rețele video din bazilica…

- In plina pandemie de coronavirus, cand intreaga lume, dar mai ales Italia este pur și simplu zdrobita de virusul ucigaș, Papa Francisc se va ruga la Vatican pentru toti cei care au contactat COVID-19.

- Papa Francisc a chemat crestinii din lumea intreaga la o rugaciune comuna, miercuri, la pranz (13.00, ora Romaniei), potrivit Mediafax.Suveranul pontif a facut acest apel, acela ca toti credinciosii sa rosteasca rugaciunea „Tatal Nostru" miercuri, in timpul slujbei „Angelus" de duminica, difuzata…

- Papa Francisc a mers pe jos pe strazile pustii ale Romei pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara public, informeaza Reuters.Papa Francisc a parasit Vaticanul…

- O conferinta referitoare la economia mondiala din Italia, la care ar fi trebuit sa participe in aceasta luna si Papa Francisc, a fost amanata pentru luna noiembrie din cauza epidemiei de cloronavirus, au anuntat duminica organizatorii, transmite Reuters, citata de news.ro.Conferinta, organizata…

- Palatul are in prezent aproximativ 50 de rezidenți, gazduiți in 16 dormitoare. Cladirea, situata in apropiere de piața și basilica Sfantul Petru, este in prezent cunoscuta drept "palatul saracilor", iar aici persoanele fara adapost pot "dormi, manca și invața". Palatul, care a primit…

