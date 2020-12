Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc nu va oficia slujbele de la sfarșitul și inceputul Anului Nou din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase. Purtatorul de cuvant al Vaticanului a anunțat insa ca in ciuda problemelor de sanatate pe care le are, Papa va rosti rugaciunea "Ingerul Domnului" in prima zi din 2021.

- Vaticanul cere explicatii dupa ce contul oficial de Instagram al Papei Francisc a apreciat fotografia in care un model brazilian apare imbracata sumar. Femeia a glumit spunand ca va ajunge in Rai dupa ce fotografia sa a primit apreciere de pe contul oficial al Suveranului Pontif, scrie digi24 . Compania…

- Papa Francisc a spus ca pandemia este „o doamna numita Covid face face mult rau”, precizand, inca o data, ca este obligatoriu ca oamenii sa respecte masurile de protecție pentru a nu permite virusului sa se raspandeasca. Cu toate acestea, nici Suveranul Pontif și nici consilierii sai nu au purtat masca…