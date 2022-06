Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate de care sufera Papa Francisc l-ar fi facut pe liderul religios sa inceapa pregatirile pentru a-și da demisia. Presa din Italia informeaza cu privire la mai multe indicii care intaresc o astfel de varianta.

- Italia s-a cutremurat, marti, la vestea ca Papa Francisc ar putea demisiona. Cel putin, asa speculeaza presa din Peninsula. Motivul plecarii? Starea precara de sanatate. In luna august va gazdui consistoriul, apoi va vizita festivalul Perdonaza Celestiniana, inițiat de un Papa care a demisionat. Papa,…

- "Nu aduceți umanitatea la distrugere", a transmis Papa Francisc intr-un nou mesaj. Suveranul Pontif i-a indemnat pe liderii tuturor țarilor sa inceapa "negocieri reale" și "discuții concrete" pentru a opri razboiul din Ucraina și a anunțat ca in urmatoarele zile se va intalni cu reprezentanti ai guvernului…

- Papa Francisc este pregatit sa mearga la Moscova. Suveranul Pontif a acordat cu scurt timp in urma un interviu publicației Corriere Della Sera in care a spus ca și-a anunțat intenția și așteapta acum un raspuns din partea lui Putin.

- Suveranul Pontif a facut apel duminica la ”cei care au responsabilitatea Natiunilor” sa „asculte strigatul de pace al oamenilor” in acest „Paste in vremuri de razboi”, evocand o Ucraina „martirizata” și riscul unui razboi nuclear. “Am vazut prea mult sange, prea multa violenta. Inimile noastre sunt,…

- In tot acest timp, el a fost inconjurat de un grup de copii ucraineni refugiați, carora mai apoi, le-a oferit oua de ciocolata. In cadrul audienței generale de la Vatican, Papa Francisc a reiterat apelul pentru incetarea atrocitaților rușilor. Suveranul Pontif declara, in urma cu cateva zile, ca ia…

- Papa Francisc a lansat miercuri o rugaciune emotionanta pentru pace, cerand „iertare" pentru mortii si violentele din Ucraina, evocandu-i pe Cain si Abel, relateaza Agerpres. „Doamne Iisuse, nascut sub bombele de la Kiev", „mort in bratele mamei intr-un buncar din Harkov", „trimis pe front la 20 de…