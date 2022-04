Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a condamnat puternic masacrul din orașul ucrainean Bucha ținand in maini un steag al Ucrainei trimis chiar din orașul in care invadatorii ruși au comis atrocitațile și crimele odioase impotriva civililor pașnici, relateaza Reuters. „Știrile recente din Ucraina, in loc sa aduca alinare…

- Nexta, cel mai mare canal de social media independent din Belarus, a publicat pe contul de Telegram o filmare din drona in care un ucrainean aflat pe bicicleta ar fi fost impușcat de soldații ruși pe strada din Bucea, unde au fost filmate zeci de cadavre in weekend, dupa retragerea soldaților ruși.…

- New York Times a publicat cateva imagini din satelit care contrazic versiunea ruseasca a masacrului de la Bucea. Imaginile, inregistrate de un satelit al companiei de specialitate Maxar Technologies, dateaza de pe 11 martie, data la care trupele ruse inca ocupau orasul, si arata 11 cadavre aflate la…

- Miercuri, Papa Francisc a lansat o rugaciune emotionanta pentru pace, cerând „iertare” pentru mortii si violentele din Ucraina, evocându-i pe Cain si Abel, relateaza Vatican News. „Doamne Iisuse, nascut sub bombele de la Kiev”, „mort în…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, iar o a treia runda de negocieri intre cele doua state ar putea avea loc luni, in a 12-a zi de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. UPDATE ORA 08:31 Ucraina si Rusia se pregatesc pentru a treia runda…

- In contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina, Papa Francisc a facut un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului. Amintind de cel de-al Doilea Razboi Mondial, Suveranul Pontif a spus ca „oamenii au suferit de foame, de atat de multa cruzime! Merita pace.” Papa Francisc s-a rugat pentru ca Ucraina…