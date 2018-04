Papa Francisc, după atacul din Siria: „Sunt profund tulburat de situaţia actuală” Papa Francisc a reacționat dupa atacul din Siria. Acesta a facut apel la toți liderii politici pentru ca pacea sa invinga. “Vesti ingrozitoare vin din Siria, unde zeci de victime, multe dintre acestea fiind femei si copii … atat de multi oameni sunt afectati de bombele cu substante chimice. Nu exista un razboi bun si unul rau … si nimic, absolut nimic nu poate justifica utilizarea unor astfel de instrumente de exterminare impotriva persoanelor fara aparare. Rugati-va pentru liderii politici si militari sa aleaga cealalta cale, aceea a negocierii, singura cale care poate aduce pacea,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

