Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a criticat faptul ca pentru a vindeca pandemia de coronavirus tarile asculta mai mult de companiile farmaceutice decat de personalul sanitar, care se afla „in prima linie in spitale, sau in taberele de refugiati”, a relatat ieri EFE, preluata de Agerpres. In cadrul Audientei Generale de…

- Papa Francisc a criticat faptul ca in anumite tari se acorda mai mult credit marilor companii, in detrimentul "celor slabi", in contextul pandemiei de coronavirus, a relatat Agerpres."Se asculta mai mult de marile companii financiare decat de oameni sau de cei care se misca in economia reala. Se asculta…

- Papa Francisc a criticat faptul ca pentru a vindeca pandemia de coronavirus tarile asculta mai mult de companiile farmaceutice decât de personalul sanitar, care se afla "în prima linie în spitale, sau în taberele de refugiati", relateaza EFE și Vatican News, potrivit…

- Președintele Sanofi Franța spune ca vaccinul anti-COVID-19 va costa mai puțin de 10 euro. Costul viitorului vaccin anti-Covid-19... The post Managerul unei companii farmaceutice: Vaccinul anti-COVID-19 va costa mai puțin de 10 euro appeared first on Renasterea banateana .

- CHIȘINAU, 21 aug - Sputnik. Seceta din acest an este una fara precedent pentru Republica Moldova, considera președintele Dodon. Totodata, șeful statului precizeaza ca, in premiera, agricultorii care au avut de suferit de pe urma secetei vor beneficia de un sprijin de care nu mai beneficiat niciodata…

- Directorii generali si membrii consiliilor de administratie din cel putin 11 companii farmaceutice au castigat peste 1 miliard de dolari in cursa pentru un vaccin impotriva noului coronavirus, iar unul dintre ei este romanul Andrei Floroiu, seful unei companii mici numite Vaxart. Castigurile unora dintre…

- Uniunea Europeana negociaza precontracte pentru achizitionarea unor potentiale vaccinuri anti-Covid-19 cu grupurile farmaceutice Moderna, Sanofi si Johnson & Johnson, precum si cu firmele biotehnologice BioNtech si CureVac, afirma surse UE citate de agentia de presa Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca autoritatile centrale au alocat, pana in prezent, peste 3 miliarde de lei pentru gestionarea crize generate de coronavirus, el mentionand ca vor mai fi cheltuieli legate de COVID in perioada urmatoare.