Papa Francisc deplânge faptul că mulți tineri „nu au curajul să se căsătorească” Papa Francisc a deplans sambata faptul ca „atat de multi tineri nu au curajul sa se casatoreasca” si i-a indemnat sa se grabeasca sa faca acest pas, relateaza duminica dpa. Suveranul pontif a declarat ca multe mame ii cer sa vorbeasca cu fiii lor care, de exemplu, la varsta de 37 de ani nu sunt inca casatoriti. El a spus ca a sfatuit-o in gluma pe una din ele sa „nu ii mai calce camasile si sa inceapa sa-i trimita o parte din ele pentru a-l determina sa paraseasca cuibul”. Tinerii nu ar trebui sa alerge la „mama” atunci cand au probleme, ci sa priveasca spre viitor, a declarat papa Francisc la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a deplans sambata faptul ca atat de multi tineri nu au curajul sa se casatoreasca si i a indemnat sa se grabeasca sa faca acest pas, relateaza duminica dpa.Suveranul pontif a declarat ca multe mame ii cer sa vorbeasca cu fiii lor care, de exemplu, la varsta de 37 de ani nu sunt inca casatoriti.…

- Un cuvant ofensator a fost afisat miercuri in cursul audientei generale pe care Papa Francisc o ține saptamanal, insa evenimentul nu a starnit valva, din contra – cei care l-au afisat au fost tratati ca niste VIP-uri. Este vorba de membrii unui cor din nordul Italiei, care fac parte dintr-o asociație…

- Cardinalul italian Angelo Sodano, numarul doi la Vatican in timpul pontificatelor papei Ioan Paul al II-lea si al papei Benedict al XVI-lea, a murit vineri, la varsta de 94 de ani, in regiunea sa natala Piemont (nord-vest), a anuntat sambata Vaticanul, relateaza AFP. Papa Francisc a adus un omagiu „acest…

- Soțiile unor militari ucraineni din divizia Azov s-au intalnit, miercuri, la Roma cu Papa Francisc, caruia i-au cerut sa intervina pentru „a salva viețile” acestor soldați, blocați de mai multe saptamani in oțelaria Azovstal bombardata de armata rusa la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, relateaza Le…

- Papa Francisc a folosit un scaun cu rotile in public, pentru prima data de la apariția durerilor la genunchi, care i-au redus capacitatea de a merge, transmite Reuters. Suveranul pontif a sosit in scaunul cu rotile la adunarea plenara a Uniunii Internaționale a Superiorilor Generali de la Vatican. Dupa…

- Papa Francisc și-a cerut scuze, pentru faptul ca, la audiența generala, din cauza durerilor la genunchi, nu a putut sta in picioare. Acesta este motivul pentru care suveranul pontif a renunțat la unele activitați aflate pe agenda sa, inclusiv la participarea la Consiliul cardinalilor, a anunțat Matteo…

- Intr-un interviu acordat pentru televiziunea de stat italiana RAI, Suveranul Pontif Francisc a spus ca persoanele vulnerabile au avut intotdeauna cel mai mult de suferit in timpul razboaielor. „Refugiatii sunt impartiti. Prima clasa, clasa a II-a, in functie de culoarea pielii sau daca provin dintr-o…

- Papa Francisc a facut un nou apel la pace in Ucraina, in slujba din Duminica Floriilor. Saptamana viitoare, pe 17 aprilie, este sarbatorit Paștele catolic. Suveranul Pontif a indemnat la un armistițiu in Ucraina, la finalul slujbei oficiate in Piața Sf. Petru din Vatican, in fața a zeci de mii de credincioși.…