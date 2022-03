Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a spus, duminica, in discursul sau de Vatican ca razboiul din Ucraina este „un masacru fara sens” și a cerut liderilor sa opreasca acest „razboi dezgustator”, potrivit BBC. „Agresiuena violenta contra Ucrainei nu se opreste din pacate”, a spus suveranul pontif in fata a mii de persoane…

- Peste 1.000 de straini s-au alaturat Ucrainei, in lupta impotriva Rusiei, potrivit ministrului ucrainean de Externe, citat de agenția DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte impreuna cu poporul ucrainean impotriva agresorilor. Numarul lor a trecut deja de…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Deputatii rusi au aprobat, marti, in ritm alert un acord semnat de catre presedintele rus Vladimir Putin care prevede ca Rusia sa apere teritoriile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, pe a caror independenta a recunoscut-o luni, relateaza AFP. Decizia a fost aprobata in unanimitate, noteaza…

- Ucraina a anuntat, marti, destructurarea unui grup care ar fi actionat la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a “destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP. “Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor”, a declarat intr-un comunicat Serviciul…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, luni, ca executivul european vrea sa acorde Ucrainei un nou pachet de ajutor financiar pentru a depași ”criza creata de acțiunile agresive ale Rusiei”. Prima tranșa va fi de 1,2 miliarde de euro – imprumuturi și granturi nerambursabile,…