Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua zi a vizitei sale istorice in Irak, stat devastat in 2014 de gruparea jihadista Stat Islamic, papa Francisc a denuntat ''terorismul care abuzeaza de religie'', cu prilejul unei rugaciuni ecumenice la Ur, considerat, potrivit traditiei, locul nasterii patriarhului biblic Abraham, relateaza…

- In cea de-a doua zi a vizitei sale istorice in Irak, stat devastat in 2014 de gruparea jihadista Stat Islamic, papa Francisc a denuntat ''terorismul care abuzeaza de religie'', cu prilejul unei rugaciuni ecumenice la Ur, considerat, potrivit traditiei, locul nasterii patriarhului biblic Abraham,…

- Papa Francisc a sosit vineri la Bagdad, in prima vizita a unui suveran pontif in Irak, unde se va intalni cu greu incercata comunitate crestina din aceasta tara, transmite EFE. Crestinii au fost persecutati in mod brutal de catre jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic, care a ocupat…

- Papa Francisc a indemnat sambata jurnalistii sa faca anchete pe teren si sa nu ramana doar in fata calculatorului, avertizand asupra riscului informatiilor neverificate difuzate pe retelele de socializare.

- Papa Francisc a vorbit in mesajul sau de Craciun, difuzat vineri, despre “nevoia de fraternitate” intre toate tarile lumii, indemnandu-le sa imparta intre ele vaccinurile dezvoltate impotriva maladiei COVID-19, deoarece “zidurile nationalismului” nu reprezinta o solutie pentru a stopa o pandemie care…

- ​Papa Francisc a împlinit joi 84 de ani, aceasta fiind a opta sa aniversare de când a fost ales papa și una marcata de pandemia de COVID-19.Deși agenda oficiala a Vaticanului nu arata joi evenimente deosebite pentru suveranul pontif, cel mai probabil acesta va celebra muncind ca…

- Papa Francisc considera ca petrecerea Craciunului cu restrictii impuse de pandemie ar putea fi mai putin comerciala, devenind o festivitate mai pura din punct de vedere spiritual, scrie hotnews . „Anul acesta ne asteapta restrictii si inconveniente”, a spus suveranul pontif in timpul audientei sale…

- Al 82-lea premiu Albert Londres, cea mai prestigioasa recompensa pentru jurnalismul de limba franceza, a fost acordat sambata, 5 decembrie, lui Allan Kaval, 31 de ani, reporter al ziarului Le Monde, ranit grav la inceputul lunii octombrie in Nagorno Karabah, pentru o serie de raportaje despre Siria,…