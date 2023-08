Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a vorbit sambata despre cele ”patru pacate ale jurnalismului”, la inmanarea unui premiu jurnalistic, la Vatican. In opinia marelui pontif, acestea sunt: dezinformarea (și informatiile false, fake news), calomnia, defaimarea și dragostea de scandal. ”Dezinformarea este primul dintre pacate,…

- Decanul Facultații de Administrarea Afacerilor din cadrul ASE, Tanase Stamule (PNL), a explicat, vineri seara, cum ar putea fi facute, din punct de vedere legal, schimbarile cerute de opinia publica la varful Poliției Romane, dupa tragedia de la 2 Mai, unde doi studenți au fost uciși de Vlad Pascu,…

- Papa Francisc a afirmat duminica, in aeronava care l-a transportat din Portugalia inapoi la Vatican, ca Biserica Catolica este deschisa tuturor, inclusiv membrilor comunitatii gay, pe care are datoria de a-i insoti pe calea personala a spiritualitatii, dar in cadrul propriilor reguli, informeaza Reuters,…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, a sfarsit cu mai multe coaste rupte și mușcaturi la maini, dupa ce un delfin l-a atacat la cațiva metri de plaja Suishohama din orașul Mihama, prefectura Fukui, duminica dimineața. Un alt barbat, in varsta de 40 de ani, a suferit mușcaturi la nivelul brațelor intr-un…

- Un avion civil care transporta șase parașutiști la bord a aterizat forțat, sambata seara, la Aeroportul din Tuzla, județul Constanța. Doua persoane au fost ranite. Avionul era operat de Compania Asociația Club Sportiv TNT Brothers și avea programat zbor de parașutare cu 6 parașutiști in zona aeroportului…

- Ciolacu s-a intalnit vineri cu premierul Bulgariei caruia i-a spus ca n-a avut nici macar o luna de grație ca șef de guvern: Am intrat direct in foc, insa nu ma plang. Intotdeauna focul calește”. Premierul Marcel Ciolacu l-a primit, vineri dimineata, la Palatul Victoria, pe omologul sau din Bulgaria,…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, va fi supus unei interventii chirurgicale la abdomen miercuri dupa-amiaza la spitalul Gemelli din Roma, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat citat de Reuters. Echipa sa medicala a decis in ultimele zile ca este necesara o interventie chirurgicala si este de asteptat…