- In aceste vremuri intunecate, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii nu trebuie sa uite ca lacrimile lor vor fi uscate si temerile lor vor fi inlocuite de speranta, a transmis Papa Francisc la liturghia de Paste din Bazilica Sfantu Petru sambata seara. „Intotdeauna este posibil…

- Papa Francisc i-a chemat pe credinciosi la Vigilia Pascala din Sambata Mare sa nu-si piarda speranta in criza prelungita a coronavirusului, noteaza dpa si vaticannews. ‘La ceas de intuneric, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii trebuie sa puna la inima mesajul de Paste al ingerului…

- Papa Francisc a condus sambata ceremonia religioasa de Paste in conditii speciale cauzate de COVID-19. El a declarat ca spera ca vremurile grele ale pandemiei sa se sfarseasca, iar oamenii sa poata redescoperi „bucuria vietii de zi cu zi”. Acesta a fost al doilea Paste consecutiv in care toate slujbele…

- Cu intreaga Italie sub restricții severe, slujba de Inviere de la Vatican a fost devansata, pentru ca enoriașii sa ajunga acasa inainte de ora 22.00. Papa a oficiat slujba in bazilica aproape goala. Un numar foarte mic de oameni a fost primit in Bazilica Sf. Petru de la Vatican, altadata plina de credincioși,…

- Insotiti de jandarmi, politistii au descins vineri, 26 martie, la un chef organizat intr-un club din orașul Voluntari, județul Ilfov, unde mai multe persoane se distrau in voie, fara a respecta regulile impuse in pandemie. Au fost aplicate 12 amenzi in valoare totala de 8.000 de lei, informeaza Antena…

- Regiunea Piemont, din nordul Italiei, a decis duminica suspendarea provizorie a administrarii vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, dupa decesul unui profesor vaccinat cu o zi in urma, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Decizia, ce urmeaza altora similare luate in unele tari europene,…

- Odata cu sosirea primaverii si a vaccinurilor impotriva COVID-19, cofetarul maghiar Laszlo Rimoczi lanseaza un mesaj de speranta pentru Paste prin crearea unor iepurasi de ciocolata cu seringi, relateaza miercuri Reuters. Potrivit lui Rimoczi, seringile cu "vaccin", realizate din ciocolata italiana…

- Papa Francisc a anunțat ca intenționeaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 saptamana viitoare și chiar și-a facut programare in acest sens. Papa Francisc va fi vaccinat saptamana viitoare, Suveranul Pontif indemnandu-i pe toți sa se vaccineze pentru a-și proteja nu numai viața lor, ci și pe a celorlalți,…