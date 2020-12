Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc considera ca petrecerea Craciunului cu restrictii impuse de pandemie ar putea fi mai putin comerciala, devenind o festivitate mai pura din punct de vedere spiritual, scrie hotnews . „Anul acesta ne asteapta restrictii si inconveniente”, a spus suveranul pontif in timpul audientei sale…

- Petrecerea Craciunului cu restrictii impuse de pandemia de coronavirus ar putea fi mai putin comerciala, devenind o festivitate mai pura din punct de vedere spiritual, a sugerat miercuri papa Francisc, informeaza DPA și Catholic News Agency, citate de Agerpres. „Anul acesta ne asteapta…

- Petrecerea Craciunului cu restrictii impuse de pandemia de coronavirus ar putea fi mai putin comerciala, devenind o festivitate mai pura din punct de vedere spiritual, a sugerat miercuri papa Francisc, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. ''Anul acesta ne asteapta restrictii si inconveniente'',…

- Premierul Ludovic Orban a convocat pentru miercuri o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in conditiile in care numarul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus a explodat in ultimele zile. Sunt asteptate noi restrictii pentru romani. Deja in mai multe judete, Comitetele…

- Purtarea mastii de protectie va fi obligatorie in tot judetul Valcea incepand din 14 octombrie, atat in spatiile publice inchise, cat si in cele deschise, potrivit unei hotarari adoptate luni de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), informeaza Institutia Prefectului Valcea intr-un comunicat…

- Restrictii suplimentare din cauza cresterii numarului de cazuri Foto: Arhiva/ MApN În județul Teleorman, unde s-a depașit pragul de 1,5 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile, toate unitațile de învațamânt din municipiile Alexandria și Roșiori de Vede,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat vineri ca a convenit impreuna cu primarii din cele mai mari 11 orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana,…

- In cursul zilei de vineri, 9.10.2020, și sambata, 10.10.2020, traficul se va desfașura deviat in zona pasajului de peste DN73A, la ieșirea din orașul Rașnov catre Zarnești. Circulația nu va fi oprita insa va fi redirecționata pe o bretea provizorie pe langa drumul național. In cele doua zile se vor…