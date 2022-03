Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a condamnat in termenii cei mai duri de pana acum invazia ruseasca in Ucraina pe care a numit-o o „agresiune armata inacceptabila” și a spus ca Mariupol, asediat cu brutalitate de invadatori, este un „oraș martir”, relateaza Reuters.

