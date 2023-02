Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc condamna din nou razboiul din Ucraina, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la inceputul invaziei ruse.„O victorie construita pe ruine nu va fi niciodata o adevarata victorie”: Papa Francisc a lansat miercuri un nou apel la pace in Ucraina, condamnand razboiul ca fiind „absurd…

- Razboiul din Ucraina intra intr-o noua faza, iar strategia SUA sufera o schimbare importanta. Temerile legate de o escaladare nucleara a Rusiei se indeparteaza, in timp ce temerile legate de un razboi lung, caracterizat de o uzura necruțatoare, cresc. Așadar, administrația președintelui Joe Biden iși…

Razboiul din Ucraina este o „crima impotriva lui Dumnezeu și a umanitații", a afirmat Papa Francisc, potrivit Sky News.

- Papa Francisc a afirmat ca razboaiele precum cel din Ucraina, unde zonele civile sunt supuse unor distrugeri nediscriminatorii, reprezinta „o crima impotriva lui Dumnezeu și a umanitații”, transmite Reuters.

Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala "Urbi et Orbi", in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru, noteaza news.ro.

- Momente incarcate de emoție. Papa Francisc a izbucnit in lacrimi atunci cand a evocat suferința ucrainenilor, in timpul rugaciunii din centrul Romei. Vizibil emoționat și cu ochii in lacrimi, Papa Francisc și-a intrerupt discursul pentru cateva momente, dupa care a fost aplaudat calduros de mulțimea…

- Papa Francisc nu si-a putut retine lacrimile in timp ce evoca razboiul din Ucraina „martirizata”, cu prilejul unei ceremonii publice desfasurate joi dupa-amiaza in centrul Romei, informeaza AFP.

Liderul cecen Ramzan Kadirov il acuza miercuri pe Papa Francisc de faptul ca este "victima propagandei", dupa ce Suveranul Pontif i-a catalogat drept "cruzi" pe militarii rusi care fac parte din minoritati si lupta in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.