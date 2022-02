Stiri pe aceeasi tema

- Aruncarea deseurilor din plastic in apele navigabile este o actiune ''criminala'' si trebuie sa inceteze daca umanitatea doreste sa salveze planeta pentru generatiile viitoare, a spus papa Francisc intr-un interviu de televiziune difuzat duminica, potrivit Reuters si DPA.

- Drumul plasticului, din ape in farfuria noastra.Aruncarea deseurilor din plastic in rauri, lacuri si oceane sau abandonarea recipientelor din plastic pe plaja, ce sunt, ulterior, purtate de vant tot in ape, denota nu doar un comportament indolent, cu consecinte grave fata de mediu, ci si un pericol…

- Papa Francisc a declarat, vineri, ca raspandirea de știri false cu privire la Covid-19 și vaccinuri, inclusiv de catre mass-media catolica, reprezinta o incalcare a drepturilor omului, transmite Sky news. Este a doua oara in mai puțin de o luna, cand Suveranul pontif, in varsta de 85 de ani, se pronunța…

- Papa Francisc a conferit duminica, pentru prima data, ministerele laice de catehet si lector unor femei, roluri pe care acestea le-au indeplinit si anterior, insa fara o recunoastere institutionala, informeaza Reuters. Suveranul pontif a conferit ministerele in cadrul liturghiei celebrate…

- Papa Francisc a transmis un apel catre comunitatea internationala pentru a continua efortul vaccinarii și a subliniat ca vaccinul este „solutia cea mai rationala pentru prevenirea bolii”. „Este important sa continuam efortul de a imuniza pe cat posibil populatia. In acest scop este nevoie de un angajament…

- Papa Francisc s-a folosit sambata de mesajul sau de Anul Nou pentru a trage un semnal de alarma si pentru a cere stoparea violentelor comise asupra femeilor, considerand ca astfel de fapte „il insulta pe Dumnezeu”, informeaza Reuters, conform Agerpres. Suveranul pontif, in varsta de 85 de ani, a oficiat…

- La data de 15 noiembrie, conform calendarului creștin-ortodox, a inceput postul Craciunului. Am stat de vorba cu pr. Aurel Boțan, protoiereu al Protoieriei Focșani I, și parohul Bisericii „Sfantul Nicolae‟- Vechi din Focșani, pentru a afla ce inseamna de fapt postul și ce ar trebui sa facem in aceasta…