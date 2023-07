Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat ca arderea carții sfinte a musulmanilor, Coranul, l-a infuriat și dezgustat și ca a condamnat și a respins permiterea acestui act ca forma de libertate de exprimare, potrivit Reuters.„Orice carte considerata sfanta ar trebui respectata pentru a-i respecta pe cei care cred in…

- Iranul nu va trimite curand un nou ambasador in Suedia, in semn de protest fata de arderea paginilor din Coran in fata unei moschei din Stockholm, a anuntat, dumunica, ministrul iranian de Externe Hossein Amirabdollahian, confrom Reuters.Un barbat a rupt si a ars, miercuri, un Coran in fata unei…

- Mai multi manifestanti au patruns joi pentru scurt timp in ambasada Suediei la Bagdad, in semn de protest fata de incendierea unui Coran la Stockholm, un act condamnat de multe tari musulmane, informeaza AFP. Decizia de a permite organizarea unui astfel de protest poate periclita șansele Suediei de…

- Papa Francisc nu a putut sa citeasca un discurs planificat la o conferinta joi, spunand ca are inca probleme de respiratie in urma recentei interventiei chirurgicale abdominale, scrie Reuters.

- Suedia si-a indeplinit obligatiile din acordul cu Turcia privitor la aderarea tarii nordice la NATO si a venit vremea ca parlamentul turc sa inceapa procesul de ratificare, a declarat miercuri, 21 iunie, ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, potrivit Reuters și Agerpres . ”Consideram ca am facut…

- Starea generala a Papei Francisc se imbunatațește progresiv, iar recuperarea sa post-chirurgicala este normala, permițandu-i sa se ridice din pat și sa se ocupe din nou, vineri, de unele activitați ale Bisericii din fotoliul din spital, a anunțat Vaticanul, citat de Reuters.Papa Francisc, in varsta…

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a avut sambata discuții la Vatican cu Papa Francisc, care a declarat la sfarșitul lunii aprilie ca Sfantul Scaun este implicat intr-o misiune de pace pentru a pune capat razboiului cu Rusia, potrivit Reuters.

- Papa Francisc a calificat duminica drept ofensatoare și nefondate „insinuarile” fratelui Emanuelei Orlandi, copila disparuta in urma cu 40 de ani la Vatican, care a spus ca Sfantul Ioan Paul al II-lea știa ca „au fost aduse fete in Vatican pentru a fi molestate”, relateaza Reuters.