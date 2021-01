Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis sambata cresterea ritmului campaniei nationale de vaccinare impotriva COVOD-19, transmite dpa. ''A fost un start lent. Cateva sute de oameni au fost vaccinati zilnic la inceput si numarul creste in fiecare zi - ritmul va spori'', a spus Merkel in podcastul…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 17.846 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Incepand de luni, 4 ianuarie, Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC) a devenit operational. Primele 30 de doze de vaccin au sosit deja si sunt planificate pentru administrare. Primele persoane vaccinate sunt cadrele medicale…

- Mii de locuitori ai Beijingului stateau la coada luni, pe un frig glacial, pentru a fi vaccinati impotriva covid-19, inainte de marea migratie de Anul Nou chinezesc, in contextul in care autoritatile incearca, cu orice pret, sa evide un nou val al epidemiei, relateaza AFP, potrivit news.ro. Numai…

- Conformandu-se restrictiilor adoptate in perioada actuala in Italia, Papa Francisc a rostit traditionalul sau mesaj „Urbi et Orbi” („Catre oras si lume”) in cadrul unei alocutiuni online, difuzata din interiorul Palatului Apostolic din Vatican si nu de la balconul in aer liber al Bazilicii Sfantul Petru,…

Pe parcursul lunii decembrie, au avut loc o serie de videoconferințe și intalniri de lucru cu membrii comisiei județene pentru organizarea și implementarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca nu se va vaccina impotriva Covid. Brazilia are al doilea cel mai mare numar de decese prin coronavirus din lume. Declarația președintelui brazilian Jair Bolsonaro face parte din seria de afirmații sceptice ale acestuia in fața programelor…

- Autoritatile din Moscova se pregatesc sa demareze o campanie de vaccinare in masa impotriva maladiei COVID-19 dupa ce numarul zilnic al infectarilor din Rusia a depasit pragul de 18.000 si a stabilit astfel un nou record, au anuntat vineri oficiali din...