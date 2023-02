Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc lanseaza duminica un apel catre cei care pot oferi „sprijin concret” comunitatilor lovite de puternicele seisme care au dus la moartea a peste 28.000 de persoane in Turcia si Siria, relateaza AFP.

- „Antakya nu mai exista!”. Nu e o constatare, e un avertisment. Asta ne spun turcii care se intorc din oras. Reporterii Libertatii au mers in orasul din sudul indepartat al Turciei, unde cutremurul de luni a facut cele mai mari daune. Voluntarii de aici s-au organizat pentru a-i gasi pe cei care sunt…

- Preotul iesean Ioan-Florin Florescu, considerat "purtatorul de cuvant" al diasporei romanesti, a lansat un apel la credinciosii sa nu mai gaseasca justificari divine unei nenorociri care a luat mii de vieti, in urma cutremurelor devastatoare din Turcia si Siria, potrivit antena3. "Deci, ce judecata…

- Peste 500 de persoane au fost ucise și alte 3.000 au fost ranite in Turcia și Siria, dupa un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 care a lovit sudul Turciei luni dimineața, potrivit CNN. Marturiile supraviețuitorilor sunt cumplite. Un barbat a declarat pentru BBC ca a fost convins ca el și familia…

- Papa Francisc a cerut ca „armele sa taca” in Ucraina dupa „un razboi fara sens”, in traditionalul sau mesaj de Craciun rostit duminica de la Vatican. De asemenea, suveranul pontif a evocat inca o data „cel de-al treilea razboi mondial”, noteaza Agerpres . „Fie ca privirea noastra sa se indrepte spre…

- Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala "Urbi et Orbi", in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru. Suveranul Pontif a dat binecuvantarea apostolica "Urbi et Orbi" de Craciun in fata multimii din piata, sub un soare radios. In timp ce…

- Papa Francisc a denunțat din nou consumerismul și foamea de putere, in mesajul transmis la slujba din Ajunul Craciunului. "Sunt unii care și-ar manca și vecinii", a spus Suveranul Pontif, cu referire la razboiul din Ucraina.

- Cel putin 31 de persoane, marea majoritate combatanti kurzi si soldati sirieni, au murit in raidurile armatei turce lansate sambata seara impotriva regiunilor kurde din nordul Siriei, potrivit unui ultimul bilant furnizat duminica de un ONG si citat de France Presse.