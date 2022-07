Petra Martic a castigat turneul WTA 250 de la Lausanne

Jucatoarea croata Petra Martic, nr. 85 mondial, a castigat, duminica, turneul WTA 250 de la Lausanne.Sportiva din Croatia a invins o in finala pe Olga Danilovic din Serbia, cu 6 4, 6 2, informeaza AFP citat de Agerpres.roMartic, care si a trecut in cont al doilea titlu in circuitul WTA, s a… [citeste mai departe]